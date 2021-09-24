До схеми було залучено близько 10 осіб, громадян України

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" викрили схему переміщення через державний кордон України партії коштовних девайсів з порушенням митного законодавства.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Як встановили правоохоронці, бортпровідники однієї з українських авіакомпаній ховали мобільні телефони у кейси з харчуванням, сміттєві пакети та в конструктивних особливостях салону літака.

Згодом представники клінінгових компаній мали вивезти девайси за межі пункту пропуску без проходження будь-якого контролю під виглядом обслуговування борта та підготовки його до наступного рейсу.

Фото: ДПСУ

Однак, правоохоронці викрили незаконну оборудку, тому реалізувати задум не вдалося.

За результатами огляду літака, що прибув з Дубай, виявили 85 девайсів марки Apple. Серед них: iPhone 12 Pro Max, iPhone XS, iPhone XR, One Plus Nord , MacBook Pro.

Фото: ДПСУ

Попередньо, до схеми всього було залучено близько 10 осіб, громадян України. За попередньою інформацією, сума оцінки товару сягає $100 тис.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила митників аеропорту "Бориспіль" на "кришуванні" контрабанди.