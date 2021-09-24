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Підліток на маминому автомобілі влаштував масштабну аварію у Чорноморську

Машина врізалась у припарковані вздовж дороги автомобілі.

Фото: od.npu.gov.ua

У четвер, 23 вересня, в місті Чорноморську біля Одеси 17-річний підліток, сівши за кермо маминого позашляховика, влаштував масштабну аварію.

На сайті Національної поліції сказано, що хлопець взяв машину без дозволу. На одній з центральних вулиць міста він не впорався з керуванням та зіткнувся із запаркованими на узбіччі транспортними засобами.

Місцеве видання "Сайт міста Чорноморська" пише, що джип протаранив шість автомобілів.

На підлітка склали два адміністративні протоколи: за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ч.2 ст.126 (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП.

Фото: od.npu.gov.ua

Фото: od.npu.gov.ua

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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