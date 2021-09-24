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У Києво-Могилянській академії не змогли обрати президента

Жоден із трьох кандидатів не набрав необхідної кількості голосів.

У Києво-Могилянській академії не змогли обрати президента

У Києво-Могилянській академії 23 вересня відбувся другий тур виборів на пост президента вишу.

Як повідомляє пресслужба НаУКМА, за результатами голосування жодна кандидатура не набрала більше 50% голосів від тих, хто проголосував. Тому будуть призначені повторні вибори.

Згідно з підсумками голосування 23 вересня за в.о. президента Олександру Гуменну віддали 228 голосів (48,8%), ексміністр освіти України (2014-2016) професор Сергій Квіт набрав 214 голосів (45,8%).

Не підтримали жодного кандидата 23 виборці. Ще 121 виборець не взяв участь у голосуванні. Два бюлетені були зіпсовані.

Обов'язки президента НаУКМА з 21 квітня до 30 вересня 2021 року виконує декан факультету економічних наук кандидат економічних наук доцент Олександра Гуменна.

У квітні Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс на зайняття посади президента Національного університету "Києво-Могилянська академія".

Нагадаємо, колишній президент Національного університету "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА) Андрій Мелешевич помер 23 квітня. Йому було 58 років.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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