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До Києва прибув евакуаційний літак з українцями з Кабула

На борту перебувають 96 осіб.

До Києва прибув евакуаційний літак з українцями з Кабула
Фото: ГУР Міноборони

У Міжнародному аеропорту Бориспіль приземлився літак, відправлений для евакуації українських громадян та членів їхніх родин з Афганістану.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Як повідомлялося, після кількаденних міжнародних переговорів цивільний літак з евакуйованими особами на борту вилетів з аеропорту міста Кабул.

На борту перебувають 96 осіб, серед яких є громадяни України, є особи з посвідченням на постійне місце проживання в України, є члени їхніх родин, а також особи, на повернення яких давали запити Ватикан та Канада.

"Україна не залишає в біді своїх громадян, де б вони не знаходились", - наголосила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона зазначила, що Україна і надалі продовжуватиме надавати допомогу своїм громадянам і громадянам інших країн.

Нагадаємо, що після приходу талібів до влади в Афганістані Україна провела шість евакуаційних рейсів, але в країні досі залишаються громадяни, які очікують на евакуацію. За останніми даними МЗС, мова йшла про 159 осіб.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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