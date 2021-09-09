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З Афганістану хочуть евакуюватися ще 159 українців

МЗС працює над поверненням громадян. 

З Афганістану хочуть евакуюватися ще 159 українців
Голова МЗС Дмитро Кулеба
Фото: Скріншот відео

В Афганістані очікують на евакуацію ще 159 українців. Про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Ми працюємо через посольства в Таджикистані, Пакистані та Ірані, і посольства дружніх нам країн, щоб організувати чергові евакуаційні рейси", – зазначив він.

За словами Кулеби, українці, які досі не евакуювалися, не належать до так званих груп ризику, тобто не є журналістами, громадськими активістами і не працювали в поваленому уряді. 

Нагадаємо, "Талібан" дозволив вилетіти ще 200 цивільним особам із США й інших країн, які лишилися в Афганістані після завершення евакуаційних рейсів 31 серпня. Вони зможуть полетіти чартерними рейсами. 

Україна провела шість евакуаційних рейсів. В МЗС повідомляли, що держава планує продовжувати евакуацію українців із Афганістану і після 31 серпня. Водночас маршрути повернення наших громадян можуть бути скориговані залежно від розвитку ситуації в аеропорту Кабула.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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