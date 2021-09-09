Росія перекинула в Білорусь винищувачі СУ-30СМ

Росія перебазувала в Білорусь кілька винищувачів Су-30СМ. Літаки нібито будуть використані для формування навчально-бойового центру спільної підготовки ВПС і військ ППО Білорусі та Росії.
Про це йдеться в повідомленні міністерства оборони Білорусі в офіційному телеграм-каналі.
"На аеродром Барановичі для формування навчально-бойового центру спільної підготовки ВПС і військ ППО Білорусі та Росії прибули літаки Су-30СМ ВКС Росії", - сказано в повідомленні.
Судячи з фотографій Міноборони Білорусі, йдеться про щонайменше три винищувачі Су-30СМ.
Су-30СМ (серійний модернізований) - багатоцільовий винищувач покоління "4+", розроблений ОКБ Сухого і серійно випускається на Іркутськом авіазаводі корпорації "Іркут".
Нагадаємо, 22 вересня у Тверській області Росії під час здійснення планового навчально-тренувального польоту впав винищувач Су-30.