Росія перекинула в Білорусь винищувачі СУ-30СМ

Йдеться про щонайменше три літаки.

Фото: Міноборони Білорусі

Росія перебазувала в Білорусь кілька винищувачів Су-30СМ. Літаки нібито будуть використані для формування навчально-бойового центру спільної підготовки ВПС і військ ППО Білорусі та Росії.

Про це йдеться в повідомленні міністерства оборони Білорусі в офіційному телеграм-каналі.

"На аеродром Барановичі для формування навчально-бойового центру спільної підготовки ВПС і військ ППО Білорусі та Росії прибули літаки Су-30СМ ВКС Росії", - сказано в повідомленні.

Судячи з фотографій Міноборони Білорусі, йдеться про щонайменше три винищувачі Су-30СМ.

Су-30СМ (серійний модернізований) - багатоцільовий винищувач покоління "4+", розроблений ОКБ Сухого і серійно випускається на Іркутськом авіазаводі корпорації "Іркут".

Нагадаємо, 22 вересня у Тверській області Росії під час здійснення планового навчально-тренувального польоту впав винищувач Су-30.