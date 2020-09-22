На навчаннях в Росії впав винищувач Су-30

Екіпаж катапультувався і вже евакуйований.

У Тверській області Росій під час здійснення планового навчально-тренувального польоту впав винищувач Су-30.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на пресслужбу Західного військового округу РФ.

Зазначається, що екіпаж катапультувався і вже евакуйований на аеродром базування. Літак впав в лісистій місцевості, на землі руйнувань не було.

Для встановлення причин і обставин події до місця аварії направлено військову комісію.

Су-30 - це радянський, а нині російський винищувач, розрахований на два місця. Призначений для знищення повітряних цілей у денний і нічний час.

Нагадаємо, у 2018 році Росія спрямувала в анексований Крим понад десять винищувачів Су-27 і Су-30 для посилення повітряних сил на півострові.