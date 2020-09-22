Зеленський в ООН нагадав про російську окупацію Донбасу і Криму

На його думку, російська агресія проти України свідчить про спробу Росії "повернутися до розподілу сфер впливу в світі".

Окупація Криму та частини Донбасу російськими військами свідчить про те, що людство не засвоїло трагічний урок Другої світової війни.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення до учасників 75-ї сесії Генасамблеї ООН.

"75 років тому заснування ООН стало наступним символом, що людство має засвоїти трагічний урок Другої світової війни. Але окупація Криму та російська військова агресія Росії на Донбасі доводять, що це урок не засвоєно”, - сказав Зеленський.

Він нагадав, що російська агресія проти України призвела до початку війни в Європі. На думку Зеленського, такий акт свідчить про спробу Росії "повернутися до розподілу сфер впливу в світі".

"Цього року пандемія коронавірусу стала шоком для всіх країн. Ми повинні використовувати цей попереджувальний знак, щоб зупинити протиріччя і об'єднати зусилля для досягнення радикальних результатів", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що 15 вересня відбулося офіційне відкриття 75-ї сесії Генасамблеї ООН, 21 вересня - урочисте святкування 75-ї річниці створення ООН, на 22 вересня запланований початок загальних дебатів.

На початку вересня прессекретарка українського президента Юлія Мендель повідомила, що президент Володимир Зеленський планує виступити на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй в онлайн-режимі 23 вересня.

Минулого року Зеленський уже виступав в ООН, він проголосив антивоєнну промову.