Міністр охорони здоров'я Чехії пішов у відставку через зростання випадків COVID-19

Чехія була в числі перших країн, які ввели жорсткий карантин весною, але після зменшення випадків зараження майже всі обмеження були скасовані.

Міністр охорони здоров'я Чехії Адам Войтех заявив про відставку після різкого зростання кількості виявлених випадків коронавирусу в країні.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що Чехія в останні дні опинилася на одному з перших місць в світі за темпами зростання числа заражених.

До відставки Войтеха закликали опозиційні політики. Прем'єр-міністр Андрій Бабіш подякував йому за роботу. Сам Войтех вважає, що зробив все можливе на своєму посту.

Чехія навесні була в числі перших країн, які ввели жорсткий карантин. Вона змогла уникнути різкого зростання числа заражених, число смертей також залишалося на відносно низькому рівні - особливо в порівнянні з іншими країнами Європи, такими як Італія, Іспанія і навіть сусідня Німеччина.

Експерти хвалили чеську владу за рішення ввести обов'язкове носіння масок в громадських місцях. Однак, коли число випадків зараження пішло на спад, майже всі обмеження були скасовані. В кінці серпня почалося різке зростання числа заражених, в останні дні їх число, як правило, перевищує 2 тисячі на добу - при населенні країни трохи більше 10 мільйонів.

Обмежувальні заходи почали повертати, фахівці вже говорять про можливість повернення карантинних заходів, хоча влада стверджує, що не будуть "закривати" економіку, як навесні.

Різке зростання нових виявлених випадків інфекції відзначається і в інших країнах Європи, зокрема Іспанії та Франції. Влада Великобританії попереджають про "негативному тренді" розвитку ситуації і "критичному моменті".

Нагадаємо, 13 вересня уповноважений уряду Чехії з питань науки і досліджень Роман Примула повідомив про те, що в країну прийшла друга хвиля захворювання COVID-19. За його словами, якщо темпи поширення хвороби збережуться і владою не буде вжито заходів, то до кінця жовтня лікарні країни працюватимуть на межі.

В Україні станом на ранок 21 вересня зафіксовано 178 353 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 583 - летальні, 78 184 пацієнти одужали. За минулу добу зафіксовано 2 675 нових випадків.