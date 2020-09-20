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Віцепрем’єр Узбекистану помер від коронавірусу

Уктаму Барноєву було 55 років.

Віцепрем’єр Узбекистану помер від коронавірусу
Уктам Барноєв
Фото: uznews.uz

Віцепрем'єр-міністр Узбекистану з питань аграрної та продовольчої політики Уктам Барноєв помер від ускладнень, викликаних коронавірусом. Про це в неділю повідомило видання Газета.uz.

Барноєву було 55 років. 

За інформацією видання, віцепрем'єр спершу проходив лікування у приватній клініці Akfa Mediline у Ташкенті, а потім в медичних установах Німеччини.

Раніше повідомляли, що колишній президент Індії 84-річний Пранаб Мукерджі помер у лікарні після того, як йому діагностували коронавірус. Ковід-19 у Мукерджі виявили 10 серпня, коли він ліг на операцію з видалення тромбу в головному мозку. Після операції він впав у кому, а під час обстеження лікарі виявили в нього легеневу інфекцію, через яку розвинувся септичний шок.

Згідно даних порталу Worldometer, в Узбекистані коронавірус виявили у понад 51 тисячі осіб. Померли 429 людей.

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