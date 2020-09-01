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Експрезидент Індії помер від ускладнень COVID-19

Пранаб Мукерджі 10 серпня ліг на операцію з видалення тромбу в головному мозку, а в лікарні в нього діагностували коронавірус.

Експрезидент Індії помер від ускладнень COVID-19
Фото: http://www.rb.ru

Колишній президент Індії 84-річний Пранаб Мукерджі помер у лікарні після того, як йому діагностували коронавірус.

Про це повідомив його син Абхітджит.

"Із важким серцем повідомляю, що мій батько Пранаб Мукерджі помер, незважаючи на всі зусилля лікарів", – написав він у Twitter.

Як повідомляє BBC, COVID-19 у Мукерджі діагностували 10 серпня, коли він ліг на операцію з видалення тромбу в головному мозку. Після операції він впав у кому, а під час обстеження лікарі виявили в нього легеневу інфекцію, через яку розвинувся септичний шок.

Нагадаємо, 2 серпня міністра внутрішніх справ Індії Аміта Шаха госпіталізували з діагнозом COVID-19.

Наприкінці липня Індія розпочала свої перші випробування на людях потенційної вакцини проти коронавірусу, оскільки у другій за чисельністю населення країні світу зафіксували майже 49 000 нових випадків захворювання.

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