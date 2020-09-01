Експрезидент Індії помер від ускладнень COVID-19

Колишній президент Індії 84-річний Пранаб Мукерджі помер у лікарні після того, як йому діагностували коронавірус.
Про це повідомив його син Абхітджит.
"Із важким серцем повідомляю, що мій батько Пранаб Мукерджі помер, незважаючи на всі зусилля лікарів", – написав він у Twitter.
With a Heavy Heart , this is to inform you that my father Shri #PranabMukherjee has just passed away inspite of the best efforts of Doctors of RR Hospital & prayers ,duas & prarthanas from people throughout India !— Abhijit Mukherjee (@ABHIJIT_LS) August 31, 2020
I thank all of You 🙏
Як повідомляє BBC, COVID-19 у Мукерджі діагностували 10 серпня, коли він ліг на операцію з видалення тромбу в головному мозку. Після операції він впав у кому, а під час обстеження лікарі виявили в нього легеневу інфекцію, через яку розвинувся септичний шок.
Нагадаємо, 2 серпня міністра внутрішніх справ Індії Аміта Шаха госпіталізували з діагнозом COVID-19.
Наприкінці липня Індія розпочала свої перші випробування на людях потенційної вакцини проти коронавірусу, оскільки у другій за чисельністю населення країні світу зафіксували майже 49 000 нових випадків захворювання.