На виборах у Чорногорії партія президента випереджає проросійську коаліцію

Після обробки 95% бюлетенів Демократична партія соціалістів (ДПС) Чорногорії випереджає проросійський "Демократичний фронт" на виборах парламенту країни.

Як випливає з даних Центру моніторингу та досліджень CeMI, опублікованих в ніч на понеділок, 31 cерпня, ДПС може отримати 30 мандатів з 81, "Демократичному фронту" можуть дістатися 27 місць у парламенті, передає DW.

За підсумками попередніх виборів прозахідна ДПС, головою якої є чинний президент Міло Джуканович, отримала 36 мандатів. Експерти пов'язують нинішній слабкий результат з прийняттям закону "Про свободу віросповідання" в кінці грудня 2019 року. Документ, що викликав критику Сербської православної церкви, передбачає, що в державну власність має бути передано все церковне майно, включно зі спорудами і землями релігійних громад. Його прийняття призвело до масових антиурядових протестів за участю священнослужителів.

Джуканович фактично керує республікою майже 30 років. Критики звинувачують главу держави в корупції, переслідуванні незалежних ЗМІ та маніпуляціях на виборах.

Скупщина Республіки Чорногорія (однопалатний парламент) складається з 81 депутата. Їх обирають за партійними списками за системою пропорційного представництва шляхом прямого таємного голосування строком на 4 роки.