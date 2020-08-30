ООН: через вибух у Бейруті половині населення Лівану загрожує голод

До кінця року більше половини населення Лівану може страждати від нестачі продовольства і голоду у зв’язку з вибухом у порту Бейрута 4 серпня. До такого висновку дійшли експерти Економічної і соціальної комісії ООН для Західної Азії.

У повідомленні наголошують, що порт був головною логістичною інфраструктурою країни.

Поряд з пандемією коронавірусу і зростанням безробіття, вибух може стати причиною того, що "більше половини населення Лівану до кінця цього року ризикує зіткнутися з нестачею базового продовольства".

У зв'язку з цією загрозою комісія підготувала рекомендаційний курс реформ, які допоможуть стимулювати економіку, подолати безробіття і поліпшити ситуацію в різних секторах економіки, особливо в сільському господарстві.

Раніше ліванська влада оцінили збиток від вибуху у $15 млрд.

Нагадаємо, вибух у порту Бейрута стався 4 серпня. Вибухнуло 2750 т аміачної селітри, конфіскованої в 2014 році з судна, яке належало російському бізнесменові Ігорю Гречушкіну. Корабель віз вантаж з Грузії в Мозамбік.

В результаті вибуху зруйновано половину міста, 300 тис. людей залишилися без даху над головою. За останніми даними, 6500 постраждали, жертвами стали 190 осіб, серед них 32-річний українець.

Прем'єр-міністр Лівану назвав причиною вибуху у Бейруті "багаторічну корупцію". За два тижні до вибуху, ліванські силові відомства попереджали, що аміачна селітра на борту корабля становить загрозу. Влада від міжнародного розслідування відмовилась.

Україна передала Лівану гуманітарну допомогу, зокрема медикаменти та борошно, на 8,4 млн гривень.