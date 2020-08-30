Фото: EPA/UPG

У Берліні ввечері 29 серпня учасники акції проти карантинних обмежень прорвали загородження біля будівлі Рейхстагу. Про це пише Німецька хвиля.

Через невелику кількість поліцейських деякі протестувальники встигли піднятися по сходах до будівлі парламенту. Аби їх відтіснити, поліція застосувала газові балончики, сталися сутички. Всередину будівлі, де засідає німецький Бундестаг, протестувальники не потрапили.

Берлінське видання Der Tagesspiegel відзначає, що серед тих, хто намагався штурмувати Рейхстаг, також були представники ультрарадикальних рухів і молодіжного крила правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини".

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Після штурму поліція заборонила подальше проведення акції протесту, і розчистила від протестувальників площу перед будівлею Рейхстагу.

Раніше сталися сутички протестувальників з поліцією перед російським посольством, що розташоване на вулиці Унтер-ден-Лінден неподалік будівлі Рейхстагу.

Міністр внутрішніх справ Берліна Андреас Ґайзель повідомив, що близько трьох тисяч "рейхсбюргерів" і ультраправих почали кидати каміння та пляшки в поліцію.

Протягом дня у Берліні затримали близько 300 осіб, з них 200 - біля російського посольства. Під час сутичок поранення отримали сім правоохоронців.

Участь в акціях протесту протягом дня взяли від 35 до 38 тисяч осіб. Загалом демонстрації були мирними.

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, акцію проти карантинних обмежень спочатку заборонила міська влада, однак була змушена дати на неї дозвіл через рішення суду. Демонстранти були без масок і не дотримувались соціальної дистанції. Люди вимагали відставки федерального уряду та припинення захисних умов через пандемію коронавірусу.