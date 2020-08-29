У перший день заборони на в'їзд іноземці 5 разів намагалися підкупити прикордонників

П'ятеро іноземців намагалися підкупити українських прикордонників задля дозволу на перетин кордону у перший день заборони на в'їзд.

Про це повідомили на сайті Держприкордонслужби.

Ще чотири спроби підкупу вчинили громадяни України.

"Неправомірну вигоду подорожувальники пропонували прикордонникам у пунктах пропуску "Сеньківка", "Рава-Руська", "Краківець", двічі у "Шегинях", "Ягодин-авто", "Дякове" та двічі у КПВВ "Новотроїцьке", - йдеться на повідомленні.

Фото: dpsu.gov.ua

Зазначається, що хабарі намагалися дати громадяни Узбекистану, України, Румунії та Литви. Вони пропонували прикордонникам винагороду у рублях, євро, гривнях, британських фунтах і злотих.

Фото: dpsu.gov.ua

Нагадаємо, що у перший день заборони на в'їзд іноземців в Україну, 28 серпня, було відмовлено в перетині українського кордону 250 громадянам інших держав.

Було допущено 8500 іноземців, які потрапили в категорії винятків. Заборона на в'їзд іноземців в Україну діє до 28 вересня.