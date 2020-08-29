У Києві на вхід до ст. м. "Вокзальна" вишикувалася черга з кількасот людей
У Києві на вхід до ст. м. "Вокзальна" вишикувалася черга з кількасот людей
Фахівці Charite повідомили про стан Навального
Фахівці Charite повідомили про стан Навального
На Житомирщині знайдено скарб національного значення, - НАН
На Житомирщині знайдено скарб національного значення, - НАН
У Києві власник автобусів вигадав новий маршрут і почав возити пасажирів
У Києві власник автобусів вигадав новий маршрут і почав возити пасажирів
Американські військові помітили російський підводний човен біля Аляски
Американські військові помітили російський підводний човен біля Аляски
Україна припинила всі контакти з Білоруссю - Кулеба
Україна припинила всі контакти з Білоруссю - Кулеба
Уряд не розглядає можливості повторного введення локдауну у випадку другої хвилі коронавірусу в Україні
Уряд не розглядає можливості повторного введення локдауну у випадку другої хвилі коронавірусу в Україні
Аваков прокоментував затримання нападників на автобус ОПЗЖ
Аваков прокоментував затримання нападників на автобус ОПЗЖ
Суд визнав неконституційним призначення Ситника директором НАБУ (оновлено)
Суд визнав неконституційним призначення Ситника директором НАБУ (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

У Харківський області викрили війського ЗСУ, який раніше був бойовиком "ДНР"

Він був стрілцем у складі "Спецназу "ДНР" та "Оплоту". 

У Харківській області контррозвідка СБУ викрила військовослужбовця Збройних сил України, який у минулому був бойовиком "ДНР".

У липні 2014 року він приєднався до незаконних збройних формувань. На посаді стрільця у складі так званих "Спецназу "ДНР" та "Батальону "Оплот" він виконував обов’язки патрульного, охороняв підконтрольні бойовикам об’єкти та місцевість. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За свою "роботу" мешканець Харківської області отримував щомісяця гроші в еквіваленті близько 5 тисяч гривень.

"У жовтні 2014 року бойовик за власною ініціативою вирішив припинити співробітництво з терористами та повернувся на Харківщину. Згодом він вступив до лав Збройних Сил України. Наразі слідчі Управління СБ України в Харківській області повідомили колишньому бойовику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше у серпні прикордонники Донецького прикордонного загону викрили 40-річного жителя Маріуполя, який у 2014 році був активним учасником незаконних збройних формувань.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також