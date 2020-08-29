Він був стрілцем у складі "Спецназу "ДНР" та "Оплоту".

У Харківській області контррозвідка СБУ викрила військовослужбовця Збройних сил України, який у минулому був бойовиком "ДНР".

У липні 2014 року він приєднався до незаконних збройних формувань. На посаді стрільця у складі так званих "Спецназу "ДНР" та "Батальону "Оплот" він виконував обов’язки патрульного, охороняв підконтрольні бойовикам об’єкти та місцевість. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За свою "роботу" мешканець Харківської області отримував щомісяця гроші в еквіваленті близько 5 тисяч гривень.

"У жовтні 2014 року бойовик за власною ініціативою вирішив припинити співробітництво з терористами та повернувся на Харківщину. Згодом він вступив до лав Збройних Сил України. Наразі слідчі Управління СБ України в Харківській області повідомили колишньому бойовику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше у серпні прикордонники Донецького прикордонного загону викрили 40-річного жителя Маріуполя, який у 2014 році був активним учасником незаконних збройних формувань.