Також вони принесли портрети загиблих на війні родичів під посольство Росії.

Фото: Lb.ua

У Києві матері та дружини загиблих на Донбасі українських воїнів влаштували акцію "Час не лікує".

Під час першої частини заходу 165 жінок принесли під посольство Росії портрети своїх синів та чоловіків, які загинули унаслідок російської агресії на сході країни, повідомив кореспондент LB.ua.

Учасниці акції також принесли соняхи та старі кросівки з кров'ю загиблих захисників України - як згадку про добровольців, які пішли захищати Україну і загинули серед пожовклих соняхів. Про це повідомили на сторінці організаторів заходу "Об'єднання дружин і матерів бійців учасників АТО" у Facebook.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Друга частина заходу відбулася під Офісом президента. Метою акції було привернення уваги Володимира Зеленського до "бездіяльності в розслідуванні трагедій Іловайського та Дебальцевського котлів".

Для цього з різних регіонів України приїхали понад 200 матерів і дружин загиблих воїнів.

"Російські генерали досі не засудженні та не оголошені у міжнародний розшук, а українське керівництво, яке сприяло вбивствам своєю бездіяльністю, досі не покарано", - зазначили на сторінці організаторів.

За словами коресподента LB.ua, до активісток вийшов представник ОПУ, однак відмовився спілкуватися. Після цього до жінок вийшов заступник голови Офісу президента Роман Машовець. Він запросив трьох представниць на бесіду щодо вимог, висунутих активістками.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Нагадаємо, що у серпні 2014 року російські збройні сили вторглися на територію України, щоб запобігти розгрому бойовиків "ДНР" і "ЛНР". В ніч з 23 проти 24 серпня кордон перейшли дев'ять батальйонно-тактичних груп: 3500 чоловік особового складу; до 60 танків; до 320 БМД (БМП) до 60 знарядь; до 45 мінометів; 5 ПТРК. В результаті ворожі сили досягли переваги. В оточенні у районі Іловайська опинилися батальйони МВС України "Дніпро-1", "Миротворець", "Світязь", "Херсон", "Івано-Франківськ", батальйон Нацгвардії "Донбас" і сили сектору "Б".

Керівництво АТО організувало переговори з російськими військовими про безпечне виведення українських військовослужбовців. Після трьох днів обговорень російська сторона гарантувала "зелений коридор", але 29 серпня під час виходу з оточення українські колони були розстріляні впритул з важкого озброєння. Жертвами нападу стали 366 українських військовослужбовців, 429 людей отримали поранення, 300 людей потрапили у полон. ЗСУ втратили озброєнь і техніки на майже 300 млн гривень.

Слідство Головної військової прокуратури щодо Іловайська ще не завершено.

У серпні 2017 року Головна військова прокуратура повідомила про завершення розслідування. Однак, у вересні 2019 року новий військовий прокурор Віктор Чумак заявив, що має намір відновити розслідування Іловайського котла. У серпні 2020 в Офісі генпрокурора заявили, що єдиною причина Іловайської трагедії є агресія Росії.

За весь період оборони Дебальцевського виступу загинули 136 і був поранений 331 військовослужбовець Збройних Сил України (офіційні дані). При цьому в період найзапекліших боїв з 15 січня по 18 лютого 2015 року загинули 110 військовослужбовців, 270 були поранені, сімох узяли в полон і 18 зникли безвісти.