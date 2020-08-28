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Українці витрачають на соцмережі у вісім разів більше часу, ніж на біг, - опитування

В середньому на перегляд соцмереж опитувані витрачали 139 хвилин на день, на ходьбу - 105 хвилин і всього 17 хвилин на біг.

Українці витрачають на соцмережі у вісім разів більше часу, ніж на біг, - опитування
Фото: bankomet.com.ua

Сучасні українці значно більше часу витрачають на соціальні мережі, ніж займаються ходьбою чи активним бігом.

Про це свідчать результати соціального експерименту, проведеного у травні "Новою поштою" спільно з Socis.

Респонденти контролювали свій час, витрачений на користування соціальними мережами, біг та піші прогулянки. Виявилося, що на соцмережі вони витрачали на третину більше часу, ніж на ходьбу та у вісім разів більше, ніж на пробіжки.

В середньому на перегляд соцмереж опитувані витрачали 139 хвилин на день, на ходьбу - 105 хвилин і всього 17 хвилин на біг. Цікаво, що дані були різними, в залежності від регіону: найбільше бігунів - серед жителів півдня України (45 хвилин на день), в той час як жителі західної України витрачають на біг всього дві хвилини на день.

Крім того, експеримент показав, що жінки в цілому більше часу проводять у соцмережах, ніж чоловіки (150 хв/день проти 126 хв/день), але цікаво, що й бігають жінки довше (19 хв/день проти 15 хв/день).

Щодо вікового розрізнення, - то респонденти віком від 18 до 35 років найбільше часу проводили у соцмережах (у середньому 143 хвилини), а люди старше 51 року - в середньому більше ходили (110 хвилин).

Нагадаємо, у 2015 році Кабінет міністрів схвалив порядок проведення щорічної оцінки фізичної підготовленості громадян з 2017 року.

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