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У Києві на вхід до ст. м. "Вокзальна" вишикувалася черга з кількасот людей

Чимало з них було без масок, також не дотримувалося соціальне дистанціювання. 

Фото: скріншот

У Києві в п’ятницю, 28 серпня, на вхід до станції метро “Вокзальна” зібралася черга з кількох сотень людей. Шеренга пасажирів вишикувалася від метро майже до будівлі Центрального залізничного вокзалу.

Відеозапис на своїй сторінці у Facebook оприлюднив киянин Олександр Гусєв.

На запису видно, що чимало людей стояли без масок або тримали їх на шиї. Окрім того, не зберігалося соціальне дистанціювання, необхідне для запобігання поширенню коронавірусу.

Нагадаємо, що МОЗ радить дотримуватися соціальної дистанції та носити маски під час перебування в місцях скупчення людей. Між людьми повинна зберігатися дистанція щонайменше в 1,5 метра. 

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