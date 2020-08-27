У Києві минулої доби госпіталізовано рекордну кількість пацієнтів з COVID-19

Коронавірус виявили у ще 220 киян.

За минулу добу в Києві госпіталізували рекордну кількість пацієнтів з коронавірусом - 63 осіб. Четверо хворих з підтвердженим діагнозом COVID-19 померли.

Про це у телеграмі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Загалом у столиці станом на ранок 27 серпня 12 468 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, 220 з яких виявили минулої доби. Коронавірус забрав життя уже 178 киян.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (35), Деснянському (30) і Подільському (27) районах.

Фото: КМДА

Одужали за добу 68 осіб. Всього коронавірус подолали 3975 киян.

Нагадаємо, у МОЗ констатують різке зростання госпіталізацій хворих з коронавірусом - майже вдвічі за місяць.

За минулу добу в Україні встановлено антирекорд зі смертності хворих з коронавірусом. Померли 49 осіб.