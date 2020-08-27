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За минулу добу в Україні померло найбільше пацієнтів з коронавірусом

Зафіксовано 49 летальних випадків. 763 пацієнти одужали.

За минулу добу в Україні померло найбільше пацієнтів з коронавірусом
Фото: facebook/Львівська Обласна Клінічна Лікарня

За минулу добу в Україні померли 49 пацієнтів з COVID-19, 763 пацієнтам вдалося побороти коронавірусну хворобу. 26 серпня зафіксовано 1 974 нові випадки коронавірусу.

Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Найбільше пов’язаних із COVID-19 летальних випадків зареєстровано у Львівській (7), Київській (6), Чернівецькій (5), Харківській (5), Івано-Франківській (4) областях та Києві (4).

Упродовж доби найбільше випадків захворювання лабораторно підтвердили у Києві (220), Харківській (218), Львівській (203), Одеській (185), Івано-Франківській (164), Чернівецькій (159) та Тернопільській (141) областях.

Станом на ранок 27 серпня в Україні зафіксовано 112 059 випадків коронавірусної недуги. 2 403 людини зі встановленим діагнозом COVID-19 померли, 54 217 пацієнти побороли хворобу.

Нині на коронавірус хворіє 55 439 українців.

Нагадаємо, 25 серпня в Україні виявили 1670 нових випадків COVID-19.

Найбільший добовий приріст хворих за час епідемії в Україні зафіксували 21 серпня - 2328.

Цього ж дня у Києві зареєстрували добовий антирекорд смертності від коронавірусу - померли семеро людей.

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