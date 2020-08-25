У акторки "Кварталу 95" Олени Кравець виявили коронавірус

У всіх інших акторів і членів знімальної групи результати тестів - негативні.

У акторки студії "Квартал 95" Олени Кравець виявили коронавірус COVID-19. Про це повідомив її колега, актор студії Євген Кошовий, передає "Інтерфакс-Україна".

"За кілька днів до зйомок аналіз нашої Олени, на жаль, показав позитивний результат на COVID-19, так що в найближчих ефірах її не буде. Сумно, але такі наші реалії - ніхто не застрахований від цього вірусу. Благо, у всіх інших акторів і членів знімальної групи результати тестів - негативні", - приводить агентство слова Кошовго.

Нагадаємо, що раніше у лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко виявили коронавірус. Її стан оцінюється як важкий.

Сьогодні стало відомо, що Тимошенко під'єднали до апарата штучної вентиляції легенів (ШВЛ).