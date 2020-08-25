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Стан Тимошенко "стабільно важкий", її підключили до апарата штучного дихання (оновлено)

Лікарі сподіваються, що курс інтенсивної терапії дасть позитивний результат.

Стан Тимошенко "стабільно важкий", її підключили до апарата штучного дихання (оновлено)
Фото: ba.org.ua

Стан лідерки партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко, яка захворіла на коронавірус, оцінюється як стабільно важкий.

Політика під'єднали до апарата штучної вентиляції легенів (ШВЛ), повідомляє РБК-Україна.

Крім того, температура у Тимошенко не опускається нижче 39 градусів.

Джерела LB.ua підтвердили це повідомлення.

За їхньою інформацією, розпочався інтенсивний курс терапії, який, за припущенням медиків, повинен дати позитивні результати.

Повідомляється, що дочка Тимошенко - Євгенія та зять - Артур Чечоткін, переносять хворобу в легкій формі.

Оновлення. Прессекретарка Юлії Тимошенко Марина Сорока підтвердила, що нардеп з учорашнього вечора отримує курс інтенсивної терапії.

Про те, що Юлія Тимошенко та її близькі заразилися Covid-19 стало відомо 23 серпня. Вже тоді її стан оцінювався як важкий.

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