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У Києві вперше з початку епідемії підтвердили понад 300 випадків ковіду за добу

Очільник МОЗ пов'язує це із сімейними спалахами у людей, які повернулися з відпустки.

У Києві вперше з початку епідемії підтвердили понад 300 випадків ковіду за добу
Фото: Макс Требухов

У Києві впродовж 22 серпня лабораторно підтвердили 307 випадків коронавірусу. Це найвищий добовий приріст у столиці з початку епідемії. Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

"За минулу добу найбільшу кількість випадків зареєстровано в Києві - 307. Відзначу, що ми не фіксували великих спалахів в Києві, наприклад у гуртожитках. Є сімейні спалахи у людей, які повернулися з відпустки", - пояснив очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу у неділю.

Загалом у Києві коронавірус підхопили 11 814 осіб. Зараз хворіють 7 881 людина.

Жертвами ковіду стали 167 мешканців столиці, з них - двоє померли за останню добу. 

Нагадаємо, 21 серпня у столиці зафіксували добовий рекорд смертності від коронавірусу - померли семеро пацієнтів. В Україні найбільший добовий приріст хворих зареєстрували 21 серпня - 2328. 

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