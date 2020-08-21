У Львівській міськраді на COVID-19 захворіли більш ніж 20 посадовців

Коронавірус виявили у двох заступників міського голови, представників секретаріату, керівників департаментів та управлінь і їхніх заступників.

У Львівській міській раді, де виявили спалах коронавірусу, захворіли понад 20 людей.

Про це повідомив депутат ради Петро Адамик у фейсбуці.

"Станом на 21 серпня лише підтверджених випадків COVID-19 було виявлено у понад 20 чиновників керівного складу Львівської міськради. Серед депутатів Львівської міськради коронавірус підтверджено лише у одного депутата", - написав він.

За словами Адамика, коронавірус виявили у двох заступників міського голови, представників секретаріату міської ради, керівників департаментів та управлінь і їхніх заступників.

Ситуацію він описав як "дуже тривожну" і допустив масові зараження, якщо інфіковані чиновники не будуть дотримуватися самоізоляції.

"Проблема у тому, що чиновники контактують з великою кількістю людей, тому після спалаху в міськраді кількість інфікованих у Львові може зростати в геометричній прогресії", - зазначив депутат.

Нагадаємо, у липні найбільшу кількість хворих на коронавірус по країні виявили у Львівській області.