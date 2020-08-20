Шмигаль підтримав ідею присвятити перший урок просвітництву щодо COVID-19

В уряді сподіваються, що "церква правильними словами навчить людей не ризикувати своїм життям та здоров’ям".

Перший урок у закладах освіти варто присвятити темі захисту від коронавірусної інфекції.

Таку пропозицію, озвучену під час зустрічі з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, підтримав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Глава уряду доручив в. о. міністра освіти і науки опрацювати таку можливість, інформує пресслужба Кабміну.

"Потрібно повернути людей до розуміння, що це реальна небезпека. Але водночас, що життя не зупиняється. Діти мають вчитися, підприємства працювати, люди - мати змогу ходити до церкви, при цьому дотримуючись правил безпеки", - наголосив на зустрічі прем’єр.

Повідомляється, що уряд та представники Ради церков домовились про спільну роботу із суспільством щодо COVID-19. Денис Шмигаль відзначив важливість співпраці уряду та Ради церков у питанні просвітницької роботи з населенням для запобігання поширенню COVID-19.

"Важливо, щоб люди до цього підходили свідомо. Ми не хочемо вводити заборони чи обмеження. Тому потрібно, щоб держава, церква та релігійні організації правильними словами навчили людей не ризикувати своїм життям та здоров’ям", - зазначив Денис Шмигаль.

Пресслужба ВРЦіРО зазначає, що глави церков і релігійних організацій готові допомогти уряду в поширенні інформації серед населення про необхідні профілактичні дії, щоб захиститися від зараження коронавірусом, особливо під час навчального процесу у школах.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов на нараді з президентом Зеленським доповів, що головною причиною зростання кількості інфікованих коронавірусом на заході України, особливо в селах, є богослужіння.

У зв’язку з цим Всеукраїнська рада церков заявила, що вживала достатньо необхідних карантинних заходів, і закликала керівництво МОЗ припинити практику узагальнених звинувачень на адресу всієї релігійної спільноти.