Церкви образилися на Степанова через заяву, що причиною зростання кількості інфікованих COVID-19 є богослужіння

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій відреагувала на заяву міністра охорони здоров’я Максима Степанова про те, що поширення коронавірусної хвороби COVID-19 у західних областях України сталося через діяльність релігійних громад.

Про це повідомляють на сайті ВРЦіРО.

"Від початку карантину в Україні церкви і релігійні організації в цілому вживають необхідних заходів щодо безпечного проведення богослужінь, інших релігійних заходів та своєї соціальної діяльності. Багато релігійних громад організували онлайн-трансляції своїх богослужінь, а допуск віруючих у храми і молитовні будинки відбувається за умови наявності захисної маски, з дотриманням рекомендованої урядом дистанції та використанням антисептичних засобів", - наголосили в організації.

ВРЦіРО закликає керівництво МОЗ припинити практику узагальнених звинувачень на адресу всієї релігійної спільноти, натомість зосередивши увагу на впроваджені більш ефективних заходів, щоб зменшити ризики інфікування наших співгромадян у місцях найбільш активних соціальних контактів - у громадському транспорті, закладах торгівлі, банківських і державних установах, у розважальних закладах та інших місцях скупчення людей.

"ВРЦіРО відкрита до діалогу з МОЗ заради того, щоби в подальшому не вживалися узагальнені публічні звинувачення щодо релігійної спільноти, а ризики усувалися шляхом ефективної практичної взаємодії. Релігійні діячі різних конфесій також запевняють, що продовжують молитися за подолання епідемії COVID-19 та за здоров'я лікарів, які перебувають на передовій цієї боротьби. Переконані, що лише у порозумінні та взаємодії українське суспільство здатне ефективно протистояти виклику пандемії", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, 30 липня міністр охорони здоров’я Максим Степанов на нараді з президентом Зеленським доповів, що головною причиною зростання кількості інфікованих коронавірусом на заході України, особливо в селах, є богослужіння.