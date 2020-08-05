З Маріуполя в Бейрут прямувало судно, його доля невідома

17 липня з Маріупольського морського порту в порт Бейрута, де вчора трапився вибух, вийшло судно MERO STAR. Однак подальша його доля наразі невідома.

Про це Радіо Свобода повідомили у пресслужбі порту.

"Судно MERO STAR завантажилося пшеницею в Маріупольському порту і ввечері 17 липня залишило порт напрямком на Бейрут. Подальшу долю судна ми не відстежуємо", - зазначили там.

Раніше співзасновник сервісу відстеження кораблів TankerTrackers Самір Мадані повідомив, що в порту Бейрута, де стався потужний вибух, перебували два кораблі з Маріуполя. Імовірно, вони були завантажені зерном.

За відкритими реєстрами, MERO STAR ходить під прапором Сьєрра-Леоне.

За останніми даними, внаслідок потужного вибуху, що стався в районі порту Бейрута 4 серпня, загинули щонайменше 100 людей, тисячі поранені. Попередньою причиною НП влада Лівану назвала вибух амонію, які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.

Посольство України повідомляло, що не має даних про постраждалих українців.