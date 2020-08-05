Держстат розрахував портрет середньостатистичного українця

Державна служба статистики назвала середню вагу та зріст українських чоловіків і жінок.
Згідно з оприлюдненими на сайті Держстату даними, середні зріст і вага повнолітніх українців становлять 169 сантиметрів і 75 кілограмів.
Середній зріст жінок становить 164 сантиметри, вага - 71 кілограм, що на кілограм більше, ніж 2019 року.
Середні зріст і вага українських чоловіків за рік не змінилася і становлять 175 сантиметрів і 80 кілограмів.
Також повідомляється, що знижену масу тіла мають 1,2% українців, нормальну - 42,4%, надлишкову - 39,7%, ожиріння - 16,0%, крайнє ожиріння - 0,7%.
Щодо рівня освіти, то частка населення віком 25 років і старшого, що має рівень освіти не нижчий від першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (базова вища), становить 29,4%.
Середня тривалість навчання осіб віком 25 років і старшого становить 12,4 року.
Раніше Держстат порахував, у якому віці українські чоловіки стають батьками.