У середу в Києві до +31, без опадів

У середу, 5 серпня, в Києві невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14 ... +16 градусів, вдень +29 ... +31 градус.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, в Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській і Закарпатській областях місцями короткочасний дощ, на решті території без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12 ... +18 градусів, на Закарпатті +18 ... +23 градуси, вдень +25 ... +32 градуси.

У Карпатах місцями короткочасний дощ, температура вночі +9 ... +14 градусів, вдень +20 ... +25 градусів.

На півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11 ... +17 градусів, вдень +27 ... +32 градуси.

У центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11 ... +17 градусів, вдень +27 ... +33 градуси.

На сході України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9 ... +15 градусів, вдень +26 ... +32 градуси.

На півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13 ... +19 градусів, вдень +28 ... + 33 градуси.

У Криму невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13 ... +18 градусів, вдень +27 ... +33 градуси.

4 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +22 ... + 26 градусів, в Дніпрі біля Києва +22 градуси.