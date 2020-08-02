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Мінливу хмарність та +26 градусів прогнозують в понеділок у Києві

Найтеплішу погоду прогнозують півдню України.

Мінливу хмарність та +26 градусів прогнозують в понеділок у Києві
Фото: EPA/UPG

У понеділок, 3 серпня, в Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі + 13 ... + 15 градусів, вдень + 24 ... + 26 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр. 

На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі + 8 ... + 15 градусів, вдень + 22 ... + 29 градусів. 

У Карпатах вночі без опадів, температура вночі +6 ... + 11 градусів, вдень + 15 ... + 20 градусів. У Моршині вночі без опадів, температура вночі + 10 ... + 12 градусів, вдень + 24 ... + 26 градусів. У Трускавці вночі без опадів, температура вночі + 11 ... + 13 градусів, вдень + 25 ... + 27 градусів. У Сваляві вночі без опадів, температура вночі + 12 ... + 14 градусів, вдень + 24 ... + 26 градусів. 

На півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі + 8 ... + 15 градусів, вдень + 21 ... + 28 градусів. 

У центрі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі + 9 ... + 15 градусів, вдень + 22 ... + 28 градусів. 

На сході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі + 10 ... + 15 градусів, вдень + 23 ... + 28 градусів. 

На півдні України мінлива хмарність, вночі без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі + 12 ... + 19 градусів, вдень + 23 ... + 29 градусів. 

У Криму мінлива хмарність, вночі без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі + 14 ... + 19 градусів, вдень + 23 ... + 28 градусів. 

У Ялті без опадів. Температура вночі + 17 ... + 19 градусів, вдень + 25 ... + 27 градусів. 

2 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +22 ... + 25 градусів, в Дніпрі біля Києва +22 градуси.

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Джерело: "Украинские новости"
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