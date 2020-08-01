Українські спецпризначенці замість "калашникових" використовуватимуть штурмові гвинтівки

Гвинтівку виготовляють в Україні з вітчизняних і американських комплектуючих.

Державна прикордонна служба України реформується та переозброюється за стандартами ЄС та НАТО. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

10-й окремий загін оперативного реагування "Дозор" отримав нові штурмові гвинтівки UAR-15 під патрон 5,56×45 мм. Це найбільш поширений калібр зброї в країнах Північно-Атлантичного Альянсу.

Планується, що UAR-15 повністю замінить автомат Калашникова. Гвинтівка має модульне компонування, верхня частина ствольної коробки та цівка мають напрямні типу Пікатіні для установки прицільних пристосувань та інших тактичних аксесуарів.

У цій моделі застосована газова система "Carbine" з регульованим газовим блоком, що забезпечує плавну роботу автоматики. Модульна конструкція дозволяє легко робити заміну різних компонентів: прикладу, цівки, пістолетної рукоятки та іншого навісного приладдя, тим самим налаштовуючи гвинтівку для зручності в експлуатації.

Гвинтівку виготовляють в Україні з вітчизняних і американських комплектуючих. Зокрема, ствол та ударно-спусковий механізм, від яких безпосередньо залежить кучність стрільби, виготовлені в США компанією "Daniel Defense".

Нагаждаємо, Держприкордонслужба планує озброїти своїх співробітників пістолетами-кулеметами SMG-15 калібру 9х19 мм, розробленими ТОВ "Укроп".

У середині червня цього року відбулися відомчі випробування цієї зброї. Фахівці перевірили її тактико-технічні й ергономічні характеристики, а також можливості ведення стрільби у критичних умовах і за екстремальних температур (+50 градусів і -40 градусів).

За результатами випробувань пістолет-кулемет SMG-15 зарекомендував себе як надійний зразок озброєння і показав задовільні результати.