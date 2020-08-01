ДБР перевіряє правомірність дій поліції під час затримання "полтавського терориста"

Державне бюро розслідувань почало досудове розслідування обставин смерті "полтавського терориста" Романа Скрипника. Про це йдеться на сайті відомства.
"Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, розпочали досудове розслідування за фактом спричинення тілесних ушкоджень, що спричинили смерть 32-річному громадянину під час затримання співробітниками ГУ Нацполіції в Полтавській області", - йдеться у повідомленні.
За результатами першочергових слідчих дій, поліцейські діяли в межах своїх повноважень.
Остаточні висновки про правомірність дій правоохоронців зроблять по завершенні досудового розслідування.
Нагадаємо, Романа Скрипника, який 23 липня викрав авто і захопив у заручники полковника поліції, застрелили вночі 1 серпня біля покинутого будинку в селі Опішня на Полтавщині.
Як повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, снайпер КОРДу отримав команду на ліквідацію Скрипника, оскільки він взяв у заручники співробітника поліції і погрожував підірвати гранату. Снайпер влучив Скрипнику в голову, поліцейський встиг відскочити в сторону, після чого граната вибухнула.
Відео ліквідації полтавського терориста керівництво МВС опублікувало на своїх сторінках у соцмережах.