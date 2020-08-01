Кравчук дав інтерв'ю в ефірі російського пропагандистського ток-шоу
Кравчук дав інтерв'ю в ефірі російського пропагандистського ток-шоу
НАБУ проводить обшук в центральному офісі компанії Новинського
НАБУ проводить обшук в центральному офісі компанії Новинського
Поліція застрелила Романа Скрипника, який 9 днів переховувався після утримування в заручниках полкновника на Полтавщині
Поліція застрелила Романа Скрипника, який 9 днів переховувався після утримування в заручниках полкновника на Полтавщині
Лукашенко хочет победить домохозяйку с помощью “ЧВК Вагнера”
Лукашенко хочет победить домохозяйку с помощью “ЧВК Вагнера”
Козак бросил перчатку. Без «нормандии», но с «Минском». Что же дальше?
Козак бросил перчатку. Без «нормандии», но с «Минском». Что же дальше?
Луческу назвав підготовку до нового сезону "ненормальною"
Луческу назвав підготовку до нового сезону "ненормальною"
Netflix знімає перший фільм в Україні, серед акторів — Ван Дамм
Netflix знімає перший фільм в Україні, серед акторів — Ван Дамм
Особливий шлях: чи вдалося Швеції стримати коронавірус без масок і карантину
Особливий шлях: чи вдалося Швеції стримати коронавірус без масок і карантину
До червоної зони внесли Луцьк, Тернопіль і один район Чернівецької області
До червоної зони внесли Луцьк, Тернопіль і один район Чернівецької області
ГоловнаСуспільствоПодії

ДБР перевіряє правомірність дій поліції під час затримання "полтавського терориста"

За попереднім висновком - поліцейські діяли в межах своїх повноважень.

ДБР перевіряє правомірність дій поліції під час затримання "полтавського терориста"
Фото: РБК

Державне бюро розслідувань почало досудове розслідування обставин смерті "полтавського терориста" Романа Скрипника. Про це йдеться на сайті відомства.

"Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, розпочали досудове розслідування за фактом спричинення тілесних ушкоджень, що спричинили смерть 32-річному громадянину під час затримання співробітниками ГУ Нацполіції в Полтавській області", - йдеться у повідомленні.

За результатами першочергових слідчих дій, поліцейські діяли в межах своїх повноважень. 

Остаточні висновки про правомірність дій правоохоронців зроблять по завершенні досудового розслідування.

Нагадаємо, Романа Скрипника, який 23 липня викрав авто і захопив у заручники полковника поліції, застрелили вночі 1 серпня біля покинутого будинку в селі Опішня на Полтавщині.

Як повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, снайпер КОРДу отримав команду на ліквідацію Скрипника, оскільки він взяв у заручники співробітника поліції і погрожував підірвати гранату. Снайпер влучив Скрипнику в голову, поліцейський встиг відскочити в сторону, після чого граната вибухнула.

Відео ліквідації полтавського терориста керівництво МВС опублікувало на своїх сторінках у соцмережах.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також