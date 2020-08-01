ДБР перевіряє правомірність дій поліції під час затримання "полтавського терориста"

За попереднім висновком - поліцейські діяли в межах своїх повноважень.

Державне бюро розслідувань почало досудове розслідування обставин смерті "полтавського терориста" Романа Скрипника. Про це йдеться на сайті відомства.

"Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, розпочали досудове розслідування за фактом спричинення тілесних ушкоджень, що спричинили смерть 32-річному громадянину під час затримання співробітниками ГУ Нацполіції в Полтавській області", - йдеться у повідомленні.

За результатами першочергових слідчих дій, поліцейські діяли в межах своїх повноважень.

Остаточні висновки про правомірність дій правоохоронців зроблять по завершенні досудового розслідування.

Нагадаємо, Романа Скрипника, який 23 липня викрав авто і захопив у заручники полковника поліції, застрелили вночі 1 серпня біля покинутого будинку в селі Опішня на Полтавщині.

Як повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, снайпер КОРДу отримав команду на ліквідацію Скрипника, оскільки він взяв у заручники співробітника поліції і погрожував підірвати гранату. Снайпер влучив Скрипнику в голову, поліцейський встиг відскочити в сторону, після чого граната вибухнула.

Відео ліквідації полтавського терориста керівництво МВС опублікувало на своїх сторінках у соцмережах.