Бойовики на Донбасі чотири рази обстріляли позиції українських військових

31 липня збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню в зоні Операції Об’єднаних сил. Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

Окупанти стріляли з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї у районі населених пунктів Водяне, Південне та Луганське.

Обстріли не загрожували українським військовим, тому вогонь у відповідь не відкривали.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Від початку суботи, 1 серпня, обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.

Нагадаємо, 22 липня Тристороння контактна група домовилася про режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 00:01 27 липня. Не минуло і пів години перемир'я, як ворог порушив його умови, влаштувавши два обстріли і провокацію.

27 липня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Їх бесіда стосувалася ситуації на Донбасі, зокрема нового перемир'я. В ОП повідомляли, що обговорювалося розмінування, розведення сил і засобів та відкриття нових КПВВ.

Росія, яка підтримує бойовиків, бути гарантом перемир'я на Донбасі відмовилася.