Росія відмовилася бути гарантом перемир'я на Донбасі

Кремль заявляє, що "не втручається у внутрішні справи інших країн".

Росія не повинна ставати гарантом дотримання режиму припинення вогню на Донбасі, оскільки "не є стороною в конфлікті".

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Які-небудь гарантії з боку Росії в цьому випадку, я не думаю, що про це можна говорити, тому що Росія не є учасником конфлікту на південному сході України", - цитує Пєскова Інтерфакс-Україна.

Відповідаючи на запитання, як у Кремлі ставляться до того, що у своїх документах влада України називає конфлікт на Донбасі міжнародним, а не внутрішнім, Пєсков заявив, що Кремль не може коментувати внутрішні документи Офісу президента України.

У відповідь на репліку журналіста про те, що для завершення конфлікту треба, щоб Москва та Київ оперували однаковими визначеннями, прессекретар президента РФ зазначив, що "однакові визначення містяться в тих документах, які спільно підписані, й у цьому випадку я закликаю вас виходити з тих формулювань, які є в мінському комплексі заходів".

Раніше посольство Канади в Україні офіційно заявило, що припинення вогню повністю залежить від Росії та бойовиків.

(2/2) Ми сподіваємось, що цього разу припинення вогню буде повним і тривалим, як головнa точка відліку, без котрої не можна досягти тривалого миру. Це повністю залежить від Росії & бойовиків, яких вона підтримує, дотриматись своїх обіцянок & виконати міжнародні зобов‘язання Росії — Canada in Ukraine (@CanEmbUkraine) July 27, 2020

Учора президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Їх бесіда стосувалася ситуації на Донбасі, зокрема нового перемир'я, яке починається з 27 липня. В ОП повідомляли, що обговорювалося розмінування, розведення сил і засобів та відкриття нових КПВВ.

У Кремлі наголошували на тому, що "безальтернативність Мінських домовленостей повинна знайти своє підтвердження в реальних діях київської влади".

Нагадаємо, що 22 липня Тристороння контактна група домовилася про режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 00:01 27 липня. Не минуло і пів години перемир'я, як ворог порушив його умови.