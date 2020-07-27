​"Жодних нових дат поки що немає", - МЗС Німеччини про зустрічі міністрів "нормандської четвірки"

Раніше глава МЗС Німеччини поскаржився на складні переговори.

Питання про дату можливої зустрічі міністрів країн "нормандського формату" щодо врегулювання ситуації на Донбасі поки що залишається відкритим.

Про це заявив офіційний представник МЗС Німеччини Крістофер Бургер.

"Жодних нових дат поки що немає, робота триває", - сказав Бургер у понеділок, відповідаючи на запитання "Інтерфаксу".

Нагадаємо, у середині липня глава МЗС Німеччини поскаржився на складні переговори в "нормандському форматі".

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що є погодження німецької і французької сторін щодо зустрічі "нормандської четвірки" і Росія теж не проти.

Напередодні президенти України і Росії Зеленський та Путін поговорили по телефону перед початком перемир'я і обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час "нормандського саміту" 9 грудня 2019 року в Парижі.

До "нормандського формату" врегулювання ситуації на Донбасі входять Німеччина, Росія, Україна та Франція.