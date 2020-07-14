Юрій Гусєв: «На Херсонщині багато туристичних магнітів, ми їх розвиваємо, відкриваючи для внутрішніх та іноземних туристів»
Юрій Гусєв: «На Херсонщині багато туристичних магнітів, ми їх розвиваємо, відкриваючи для внутрішніх та іноземних туристів»
Мангер заявив про причетність до вбивства Катерини Гандзюк генерала СБУ
Мангер заявив про причетність до вбивства Катерини Гандзюк генерала СБУ
На Старообухівській трасі під Києвом сталася масштабна ДТП, троє загиблих (оновлено)
На Старообухівській трасі під Києвом сталася масштабна ДТП, троє загиблих (оновлено)
Падение Святой Софии. Почему Эрдоган возвращает Турцию к Османской империи
Падение Святой Софии. Почему Эрдоган возвращает Турцию к Османской империи
Гравець "Динамо" побився з капітаном команди і виключений зі складу
Гравець "Динамо" побився з капітаном команди і виключений зі складу
Корнієнко запропонував внести до порядку денного законопроєкт щодо продовження викладання російською в школах (оновлено)
Корнієнко запропонував внести до порядку денного законопроєкт щодо продовження викладання російською в школах (оновлено)
Катерина Булавинова: "Я бы хотела, чтоб в Украине вышла газета с некрологами людей, ставшими случайными жертвами ковида"
Катерина Булавинова: "Я бы хотела, чтоб в Украине вышла газета с некрологами людей, ставшими случайными жертвами ковида"
У "Слуги народу" з’явився "темник", як звітувати за рік роботи напередодні місцевих виборів
У "Слуги народу" з’явився "темник", як звітувати за рік роботи напередодні місцевих виборів
Депутати "Слуги народу" отримали рекомендації, як коментувати річницю монобільшості
Депутати "Слуги народу" отримали рекомендації, як коментувати річницю монобільшості
ГоловнаСвіт

Глава МЗС Німеччини поскаржився на складні переговори в "нормандському форматі"

Гайко Маас виступив у Європарламенті.

Глава МЗС Німеччини поскаржився на складні переговори в "нормандському форматі"
Хайко Маас
Фото: EPA/UPG

Переговори в "нормандському форматі" щодо реалізації Мінських угод і домовленостей саміту в Парижі просуваються повільно.

Про це глава МЗС Німеччини Гайко Маас заявив під час промови в Європарламенті, передає DW.

"Переговори є нелегкими, прогрес є обмеженим, але рішення на сході України буде передумовою для того, щоб усередині ЄС узагалі можна було говорити про тему Росії", - наголосив Гайко Маас.

Зокрема, він нагадав, що повного припинення вогню так і не досягнуто, а домовленості саміту "нормандської четвірки" в Парижі щодо розведення сил не виконані.

Остання зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" - України, Німеччини, Франції та Росії - відбулася в Парижі в грудні минулого року. На ній були досягнуті домовленості про розведення військ біля кількох населених пунктів і обмін полоненими.

Нагадаємо, 3 липня політрадники лідерів країн "нормандського формату" провели зустріч у Берліні.

10 липня віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков заявив, що проведення наступної зустрічі у нормандському форматі в Берліні можливе вже в серпні 2020 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також