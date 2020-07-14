Глава МЗС Німеччини поскаржився на складні переговори в "нормандському форматі"

Переговори в "нормандському форматі" щодо реалізації Мінських угод і домовленостей саміту в Парижі просуваються повільно.

Про це глава МЗС Німеччини Гайко Маас заявив під час промови в Європарламенті, передає DW.

"Переговори є нелегкими, прогрес є обмеженим, але рішення на сході України буде передумовою для того, щоб усередині ЄС узагалі можна було говорити про тему Росії", - наголосив Гайко Маас.

Зокрема, він нагадав, що повного припинення вогню так і не досягнуто, а домовленості саміту "нормандської четвірки" в Парижі щодо розведення сил не виконані.

Остання зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" - України, Німеччини, Франції та Росії - відбулася в Парижі в грудні минулого року. На ній були досягнуті домовленості про розведення військ біля кількох населених пунктів і обмін полоненими.

Нагадаємо, 3 липня політрадники лідерів країн "нормандського формату" провели зустріч у Берліні.

10 липня віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков заявив, що проведення наступної зустрічі у нормандському форматі в Берліні можливе вже в серпні 2020 року.