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До 2100 року у країнах ЄС літніх людей побільшає, – Євростат

Це лише один з варіантів розвитку демографічної ситуації

До 2100 року у країнах ЄС літніх людей побільшає, – Євростат
Фото: https://www.dw.com/

Частка літніх людей у країнах ЄС може подвоїтися до 2100 року. Про це йдеться у нових оцінках Євростату на основі припущень щодо майбутньої народжуваності, смертності та міграції, пише "Європейська правда".

Згідно з базовим сценарієм, процес старіння населення у країнах ЄС продовжиться.

До 2100 року частка людей, старших за 65 років, порівняно з населенням віком від 15 до 64 років, може сягнути 57%, що майже удвічі більше, ніж у 2019 році – 31%. На 2009 рік вона становила 26%.

"Зважаючи на об’єктивну невизначеність майбутньої динаміки чисельності населення, ці результати краще інтерпретувати як лише один з варіантів розвитку демографічної ситуації", - додають у повідомленні.

Нагадаємо, країни Європи, які сьогодні мають внутрішні політичні проблеми, виявилися під найбільшим впливом епідемії коронавірусу. На сьогодні кількість нових випадків коронавірусу COVID-19, які виявляють за добу, в Західній Європі скорочується, відтак там послаблюють карантинні обмеження.

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