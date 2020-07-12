У Росії через розгерметизацію трубопроводу в ґрунт потрапило 45 тонн авіаційного пального

У Красноярському краї Росії через розгерметизацію трубопроводу в ґрунт потрапило майже 45 тонн пального.

Інцидент трапився біля селища Тухард, передає Радіо Свобода.

Перед цим співробітники компанії "Норильськтрансгаз", якій належить трубопровід, повідомили про розлив 20 тонн керосину. Там заявляли, що загрози здоров’ю людей немає і що вживаються всі необхідні заходи для збору палива.

Наприкінці травня в результаті аварії на ТЕЦ-3 в Норильську, яка також належить підприємству "Норнікель", розлилася 21 тисяча тонн нафтопродуктів. Вони потрапили в ріки Далдикан та Амбарна, а звідти - в озеро П’ясино. Екологи заявили про найбільшу в російській Арктиці екологічну катастрофу.