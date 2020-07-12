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Угорщина вирішила посилити карантин через нові спалахи коронавірусу і заборонити в’їзд українцям

Обмеження почнуть діяти з 15 липня.

Угорщина вирішила посилити карантин через нові спалахи коронавірусу і заборонити в’їзд українцям
Фото: EPA/UPG

Угорщина вирішила посилити карантин у зв’язку з новими спалахами коронавірусу в країні. Про це повідомив керівник адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуляш, передає Deutsche Welle.

Обмеження почнуть діяти з 15 липня.

Так, угорські громадяни, які повертаються з країн "жовтої" та "червоної" зон, будуть зобов'язані на кордоні пройти перевірку стану здоров'я.

Крім того, усім особам, які приїжджають в країну, доведеться проходити двотижневу самоізоляцію. Карантину можна уникнути, маючи два негативні тести, зроблені протягом останніх 5 днів.

Обов'язкова самоізоляція також поширюється на іноземців, які прибувають до Угорщини з "жовтої зони". 

Громадяни з країн "червоного списку" до Угорщини потрапити не зможуть. До нього входить, зокрема, й Україна, а також Чорногорія та Албанія.

Обмеження не поширюються на іноземців, які перетинають Угорщину транзитом, а також працівників транспортної галузі та представників бізнесу, які їдуть у відрядження. При в'їзді в країну стан їхнього здоров'я також будуть перевіряти.

Нагадаємо, в травні Угорщина скасувала більшість карантинних обмежень та відкрила кордони з державами ЄС. 29 червня запрацювали всі пункти пропуску на кордоні з Україною.

Станом на 12 липня в країні зафіксовано 4234 випадки COVID-19, від хвороби померли 595 осіб.

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