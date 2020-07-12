Сім областей не відповідають критеріям для пом’якшення карантину

У перелік потрапила Вінницька область, там підвищилась динаміка інфікування.

Станом на 12 липня сім областей України не готові послаблювати карантин, до переліку увійшла Вінницька область. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

У Закарпатській області перевищує норму показник завантаженості ліжок — 59,64%, при допустимому значенні — менше 50%. Також там вище норми відсоток виявлення захворюваності на коронавірус (15,28%).

Цей показник також перевищує норму у Волинській та Рівненській областях.

Тернопільська та Вінницька області не відповідають критерію динаміки зростання випадків інфікування. У Вінницькій області він становить 22%, при допустимому значенні — менше 10%.

На Чернігівщині та Донеччині населення недостатньо охоплене тестуванням.

Напередодні президент Володимир Зеленський похвалив українців за дотримання карантину, а владу за “скоординовані дії”.

Оскільки в Україні два дні поспіль кількість тих, хто одужав, перевищувала число тих, хто захворів. Однак вже сьогодні ситуація змінилася. За останню добу COVID-19 виявили у 678 осіб, одужало 457 пацієнтів, померли 11.

З кінця червня в Україні щодня реєструють 600-900 нових випадків. Антирекорд за кількістю нових інфікованих встановили 25 червня, тоді коронавірус виявили у 1109 українців.