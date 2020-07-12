"Бритіш Американ Тобакко" звернулася до президента через заяви СН про націоналізацію фабрик
"Бритіш Американ Тобакко" звернулася до президента через заяви СН про націоналізацію фабрик
Ілон Маск назвав українського ракетно-космічного конструктора Корольова одним з найкращих
Ілон Маск назвав українського ракетно-космічного конструктора Корольова одним з найкращих
Катерина Булавинова: "Я бы хотела, чтоб в Украине вышла газета с некрологами людей, ставшими случайными жертвами ковида"
Катерина Булавинова: "Я бы хотела, чтоб в Украине вышла газета с некрологами людей, ставшими случайными жертвами ковида"
Стало відомо ім’я військового, який загинув на Донбасі 10 липня (оновлено)
Стало відомо ім’я військового, який загинув на Донбасі 10 липня (оновлено)
Пункт пропуску "Краковець" розбудують за €6,9 млн кредиту на умовах пов’язаної допомоги
Пункт пропуску "Краковець" розбудують за €6,9 млн кредиту на умовах пов’язаної допомоги
Поблизу Миколаєва вантажівка збила прокурора, водій втік з місця ДТП
Поблизу Миколаєва вантажівка збила прокурора, водій втік з місця ДТП
Очільника миколаївського осередку "Свободи" госпіталізували з вогнепальним пораненням (оновлено)
Очільника миколаївського осередку "Свободи" госпіталізували з вогнепальним пораненням (оновлено)
Козак против Резникова: или Минск, или независимость
Козак против Резникова: или Минск, или независимость
ВООЗ заявила про новий рекорд захворюваності на COVID-19
ВООЗ заявила про новий рекорд захворюваності на COVID-19
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Сім областей не відповідають критеріям для пом’якшення карантину

У перелік потрапила Вінницька область, там підвищилась динаміка інфікування.

Сім областей не відповідають критеріям для пом’якшення карантину
Фото: Александр Рудоманов

Станом на 12 липня сім областей України не готові послаблювати карантин, до переліку увійшла Вінницька область. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

У Закарпатській області перевищує норму показник завантаженості ліжок — 59,64%, при допустимому значенні — менше 50%. Також там вище норми відсоток виявлення захворюваності на коронавірус (15,28%).

Цей показник також перевищує норму у Волинській та Рівненській  областях. 

Тернопільська та Вінницька області не відповідають критерію динаміки зростання випадків інфікування. У Вінницькій області він становить 22%, при допустимому значенні — менше 10%.

На Чернігівщині та Донеччині населення недостатньо охоплене тестуванням.

Напередодні президент Володимир Зеленський похвалив українців за дотримання карантину, а владу за “скоординовані дії”. 

Оскільки в Україні два дні поспіль кількість тих, хто одужав, перевищувала число тих, хто захворів. Однак вже сьогодні ситуація змінилася. За останню добу COVID-19 виявили у 678 осіб, одужало 457 пацієнтів, померли 11.

З кінця червня в Україні щодня реєструють 600-900 нових випадків. Антирекорд за кількістю нових інфікованих встановили 25 червня, тоді коронавірус виявили у 1109 українців.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також