Зеленський переїхав у Кончу-Заспу
Зеленський переїхав у Кончу-Заспу
Козак против Резникова: или Минск, или независимость
Козак против Резникова: или Минск, или независимость
У Кирилівці і на Арабатській стрілці встановили нові вебкамери на висоті пташиного польоту
АктуальноУ Кирилівці і на Арабатській стрілці встановили нові вебкамери на висоті пташиного польоту
"Манчестер Юнайтед" набрав крейсерську швидкість: упав черговий рекорд Англійської прем'єр-ліги
"Манчестер Юнайтед" набрав крейсерську швидкість: упав черговий рекорд Англійської прем'єр-ліги
​Шмигаль запропонував Раді кандидатуру віцепрем'єра з ОПК (оновлено)
​Шмигаль запропонував Раді кандидатуру віцепрем'єра з ОПК (оновлено)
Наєв розповів про сценарії можливого вторгнення Росії в Україну
Наєв розповів про сценарії можливого вторгнення Росії в Україну
У "Слузі народу" змінили голову облорганізації через його інтерв'ю LB.ua
У "Слузі народу" змінили голову облорганізації через його інтерв'ю LB.ua
Катерина Булавинова: "Я бы хотела, чтоб в Украине вышла газета с некрологами людей, ставшими случайными жертвами ковида"
Катерина Булавинова: "Я бы хотела, чтоб в Украине вышла газета с некрологами людей, ставшими случайными жертвами ковида"
Гранітні кар’єри Коростишева
Гранітні кар’єри Коростишева
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

МОЗ дозволило послабити карантин у Харківській області

Шість регіонів не відповідають критеріям для пом’якшення.

МОЗ дозволило послабити карантин у Харківській області
Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

В Україні шість областей досі не готові до пом’якшення карантину. При цьому послабити обмежувальні заходи дозволили Харківській області. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Станом на 11 липня до пом’якшення карантину не готові Волинська, Донецька, Закарпатська, Рівненська, Тернопільська та Чернігівська області.

В Донецькій та Чернігівській областях проводять недостатню кількість тестувань на коронавірус. У Тернопільській області перевищено показник динаміки. Відсотку виявлення не відповідають Волинська, Закарпатська та Рівненська області. На Закарпатті також перевищено показник заповненості ліжок у лікарнях.

Напередодні МОЗ дозволило послабити карантин в Івано-Франківській області. 6 липня критеріям пом'якшення карантину почав відповідати Київ.

Нагадаємо, 24 червня влада Львова дозволила відновити роботу ресторанам, кафе і фітнес-центрам. Вони могли приймати не більш ніж 10 відвідувачів одночасно.

Однак після того, як Львівщина стала лідером за кількістю хворих серед усіх областей, місцева облдержадміністрація звинуватила мерію Львова в передчасному пом'якшенні карантину. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також