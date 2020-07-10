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Зеленський доручив Степанову навести лад з лікуванням ветеранів

"Розберіться з функціонуванням програм, що вже існують. За потреби - створіть нову допомогу".

Зеленський доручив Степанову навести лад з лікуванням ветеранів
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський дав завдання міністрові охорони здоров’я Максиму Степанову навести лад з лікуванням ветеранів АТО/ООС.

Про це глава держави заявив під час традиційної селекторної наради, інформує пресслужба президента.

"Треба навести лад з військовими госпіталями та програмами медичної допомоги для наших ветеранів. Я їжджу по областях і зустрічаюся з нашими героями. Вони скаржаться на високу вартість лікування, невиконання пільгових програм або навіть відсутність реабілітації. Розберіться з функціонуванням програм, що вже існують. За потреби - створіть нову допомогу. Результати не забаряться, я впевнений", - зазначив Володимир Зеленський.

Міністр охорони здоров’я зауважив, що вивчається іноземний досвід, зокрема іспанський, для реагування на нові виклики, пов'язані з коронавірусною пандемією. Він додав, що в більшості країн існує централізований контроль за дотриманням карантинних заходів, і наголосив на небезпеці використання політичного ресурсу в маніпуляціях з карантином на місцях.

Нагадаємо, на початку червня президент Володимир Зеленський створив консультативну раду у справах ветеранів війни, сімей загиблих і померлих захисників України. Її головою призначено колишнього депутата Верховної Ради, голову Всеукраїнської асоціації ветеранів Афганістану і АТО Сергія Куніцина.

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