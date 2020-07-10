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МОЗ дозволило послабити карантин на Прикарпатті

Оновленим критеріям не відповідають 6 областей і Київ.

МОЗ дозволило послабити карантин на Прикарпатті
Фото: facebook.com/koda.gov.ua

Станом на 10 липня 7 областей не відповідають оновленим критеріям для пом'якшення карантину, які почали діяти з 22 червня. Порівняно з даними на 9 липня, Івано-Франківська область визнана відповідною критеріям.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

Критерію заповненість ліжок у лікарнях, які приймають хворих на коронавірусну інфекцію (не більш ніж 50%), не відповідає Закарпатська область (63,25%).

Показникам охоплення тестуванням (не менш ніж 24 на 100 тис. населення) не відповідають Донецька (22,07) і Чернігівська (17,54) області.

Показникам частки позитивних результатів тесту методом полімеразної ланцюгової реакції (не більш ніж 11%) не відповідають Волинська (19,33%), Закарпатська (15,59%), Рівненська (13,64%), Харківська (11,48%) області.

Критерію динаміки захворюваності порівняно з попереднім тижнем (не більш ніж 10%) не відповідає Тернопільська (47,03%) область.

У Києві заповненість ліжок у лікарнях становить 34,34%, кількість тестувань на 100 тис. населення - 114,07, частка позитивних ПЛР-тестів - 4,11%, динаміка захворюваності - 28,22%.

Нагадаємо, що ще 6 липня МОЗ дозволило послабити карантин у Києві

24 червня влада Львова дозволила відновити роботу ресторанам, кафе і фітнес-центрам. Вони могли приймати не більш ніж 10 відвідувачів одночасно.

Однак після того, як Львівщина стала лідером за кількістю хворих серед усіх областей, місцева облдержадміністрація звинуватила мерію Львова в передчасному пом'якшенні карантину. 

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Джерело: "Українські новини"
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