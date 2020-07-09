"Сінево": середній рівень колективного імунітету до коронавірусу в протестованих українців склав 5,2% (оновлено мапою)

Найбільше людей з імунітетом виявлено в західних областях, найменше - у південних.

Мережа лабораторій "Сінево" підбила підсумки за результатами перших півтора місяця тестування населення на імунітет до коронавірусу. Середній показник колективного імунітету з 10 тис. протестованих осіб склав 5,2%, пишуть "Українські новини".

Тестування проводилося в усіх відділеннях лабораторії, які працюють на території України. Найвищий рівень колективного імунітету зафіксований на заході України - близько 11%.

"У Луцьку антитіла G виявлені у 13% клієнтів, які пройшли тестування в "Сінево", у Івано-Франківську - 14%, Чернівцях - 14%. Рівному - 13%", - йдеться у повідомленні мережі лабораторій.

Найнижчий рівень колективного імунітету виявили в південних областях - 2%. В Одесі він склав 2%, у Миколаєві - 2%, в Херсоні - 1%.

У північному, центральному і східному регіонах рівень склав 3-5%.

Найвищий показник антитіл G виявлено в дітей віком до семи років - 9%, у людей від восьми до 20 років - 3,5%, від 20 до 40 - 4%, від 41 до 60 років - 6%, у старших від 60 - 7%.

За результатами тестувань у Києві позитивний результат аналізу на антитіла G виявили у 3% протестованих, у Київській області - близько 7%.

"Результати перших тестувань в Україні показали, що статистика у нашій країні пропорційна із ситуацією у світі. У середньому рівень колективного імунітету складає 5%. Наприклад, такий самий показник колективного імунітету в Іспанії. Це дає підстави говорити, що сьогодні колективного імунітету в Україні фактично немає", - розповів директор із розвитку "Сінево" Микола Бутенко.

Він додав, що в окремих містах Західної України (Ковель і Мукачево) відсоток осіб із імунітетом складає 20-30%. Це означає, що мешканці регіону можуть бути більш захищеними під час другої хвилі епідемії.

Фото: Telegram Коронавірус у регіонах

Нагадаємо, що 8 липня Львівська міська рада повідомила, що майже 12% із протестованих у Львові людей мають антитіла до коронавірусу. Усього протестували понад 11 000 осіб.

Тестування методом імуноферментного аналізу (ІФА) виявляє наявність антитіл до хвороби. Антитіла класу А дозволяють зрозуміти, чи хворіє людина зараз. Антитіла класу G починають утворюватися на 10-14 день хвороби. Детальніше про ІФА та інші види тестувань на коронавірусну хворобу читайте у матеріалах LB.ua “Коронавірус. Відповіді на поширені питання” та "Масове тестування на коронавірус. Як зробити аналіз на антитіла?".

Закон про масове тестування українців на коронавірус набув чинності 19 травня. Він передбачає безкоштовне тестування для людей із симптомами Covid-19, контактних осіб хворих та представників певних професій.