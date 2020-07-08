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За добу від коронавірусу одужала рекордна кількість пацієнтів

Загалом зафіксовано понад 50 тис. лабораторно підтверджених випадків COVID-19

За добу від коронавірусу одужала рекордна кількість пацієнтів
Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

За минулу добу в Україні зафіксовано 807 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє Центр громадського здоров’я.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу зауважив, що 7 липня в Україні від COVID-19 одужала рекордна кількість пацієнтів - 926. За добу зафіксовано 23 летальні випадки. 

Станом на 9:00 8 липня зафіксовано 50 414 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1306 летальних, 23 119 пацієнтів одужало. Загалом проведено 745 313 тестувань методом ПЛР.

Фото: facebook.com/phc.org.ua

Загалом випадки підтверджено:

  • Вінницька обл. — 2002 (1411 одужали);
  • Волинська обл. — 2825 (1030 одужали);
  • Дніпропетровська обл. — 1120 (1000 одужали);
  • Донецька обл. — 713 (203 одужали);
  • Житомирська обл. — 1484 (1061 одужав);
  • Закарпатська обл. — 3533 (1117 одужали);
  • Запорізька обл. — 599 (464 одужали);
  • Івано-Франківська обл. — 2797 (1204 одужали);
  • м. Київ — 5779 (1900 одужали);
  • Київська обл. — 2853 (1623 одужали);
  • Кіровоградська обл. — 664 (570 одужали);
  • Луганська обл. — 87 (69 одужали);
  • Львівська обл. — 6562 (974 одужали);
  • Миколаївська обл. — 463 (330 одужали);
  • Одеська обл. — 1984 (863 одужали);
  • Полтавська обл. — 326 (278 одужали);
  • Рівненська обл. — 4304 (2272 одужали);
  • Сумська обл. — 323 (264 одужали);
  • Тернопільська обл. — 2142 (1327 одужали);
  • Харківська обл. — 2466 (1261 одужав);
  • Херсонська обл. — 201 (184 одужали);
  • Хмельницька обл. — 863 (603 одужали);
  • Черкаська обл. — 695 (529 одужали);
  • Чернівецька обл. — 5051 (2386 одужали);
  • Чернігівська обл. — 578 (196 одужали).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, що 6 липня в Офісі президента за результатами селекторної наради оголосили, що ситуація з коронавірусом в Україні стабілізується. Добовий приріст нових хворий у цей день склав 543 людини, наступного дня, 7 липня, показник збільшився до 564 осіб.

На початку липня повідомляли, що МОЗ готує лікарні другої хвилі для госпіталізації хворих на COVID-19 у трьох областях: Закарпатській, Волинській і Рівненській. 

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