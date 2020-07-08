Болсонару и коронавирус. Вот они и встретились, два одиночества

У президента Бразилии Жаира Болсонару подтвердили коронавирус . Это, конечно, выглядит ужасающе и комично в одночасье. Ужасающе, потому что в стране, которой столь вольготно управляет Болсонару, зафиксирована высочайшая смертность от COVID-19 (больше 65 тысяч смертей на 1.6 млн случаев). Это – второй показатель в мире – сразу после США. Комичность же ситуации в том, что сам бразильский диктатор на поверку оказался обыкновенным болваном.

Фото: EPA/UPG Президент Бразилии Жаир Болсонару выступает без маски, нарушая указ об обязательном использовании масок для защиты от коронавируса, в президентском дворце Паласио-ду-Альворада в Бразилиа, Бразилия, 3 июня 2020

Человек, который с момента возникновения нового типа коронавирусной инфекции говорил, что всё это – выдумка, обыкновенная истерия, что сообразно симптомам COVID-19 переносится как маленькое ОРВИ, сам заболел, а его жизнь, возможно, оказалась перед значительным риском.

Самое занимательное, что сообщил он о своём заболевании до того, как тест показал позитивный результат. Он попросту почувствовал ломоту в мышцах, усталость, у него даже была лихорадка. И обо всём этом он рассказал журналистам на расстоянии в один – два метра, сняв при этом маску.

Кстати, с момента вспышки коронавируса в Бразилии Болсонару дважды увольнял министров здравоохранения. Первого – по причине того, что тот отказался утверждать в качестве лечащего COVID препарата противомалярийный «Гидроксихлорохин» – до недавнего времени так рьяно рекламированный Трампом. Второй же министр потерял должность, потому что выступал за закрытие бразильских штатов (регионов) на карантин.

Кстати, сам Болсонару, видимо, не собирается внедрять ограничительные меры в Бразилии и утверждает, что лечиться будет тем самым «Гидроксихлорохином». Что ж, можем пожелать ему лишь крепкого здоровья и завидной выдержки.

За полтора года нахождения у власти Болсонару много чем успел отличиться. Он начал уничтожать леса Амазонии (привет Гретте Тунберг!), оскорбил жену президента Франции и даже однажды высказался за внедрение жёстких пыток. Теперь вот вся эта история с коронавирусом…

Фото: EPA/UPG Врачи проводят экспресс-тесты на COVID-19 коренным жителям Амазонии из племени Яномами в регионе Вайкас, Бразилия, 30 июня 2020.

Мало кто здесь, в Украине, интересовался тем, что происходит в Бразилии. А происходит там настоящий кошмар. Только представьте себе: страна, занимающая девятое место по величине ВВП в мире, оказалась абсолютно беспомощной перед вызовом COVID-19. При этом необходимо отметить, что, в отличие от тех же Соединённых Штатов, тестирование там проводится неохотно при значительном умалчивании и фальсификации реальных данных.

Для лучшего понимания ситуации в Бразилии можно просто сказать, что в восьми из десяти коронавирусных случаях причиной смерти указывался не COVID-19, а острый респираторный дистресс-синдром – попросту говоря, жизнеугрожающее воспалительное поражение лёгких. Таких диагнозов за минувшие полгода было зафиксировано в латиноамериканской стране порядка 23 тысяч, и это при том, что за минувшие пять лет в тот же период умерло от ОРДС всего-то 1800 людей.

И мы уже молчим о давлении на родственников умерших от COVID-19, чтобы последние не соглашались на подобный диагноз в свидетельстве о смерти. Как и о том факте, что в начале июня правительство Болсонару вообще прекратило публиковать статистику относительно коронавируса. Лишь только давление со стороны других стран и последующее за этим противное решение бразильского Верховного суда каким-то образом исправило ситуацию.

Сама по себе система здравоохранения Бразилии оставляет желать лучшего. Невзирая на универсальность ухода, бесплатное обслуживание для всех категория населения, а также иностранцев, на относительно децентрализованную модель, больницы оказались без надлежащего количества врачей, аппаратов и медикаментов.

Фото: EPA/UPG Похороны погибших от СОVID-19 в Манаусе, Бразилия, 23 апреля 2020

На этом фоне абсолютно идиотской выглядит инициатива Болсонару: передать всю ответственность за контроль над распространением COVID-19 на места. Вы только представьте, что каждый губернатор штата или мэр города решает: что ему закрывать, а что – нет; когда людям носить маски, а когда – не носить. Так и получается, что где-то, как в Сан-Пауло, торговые центры открыты, а парки закрыты. При этом в том же Сан-Пауло на улицы выходят протестующие из числа курьеров еды и устраивают пикеты прямо на центральных магистралях ведущего города страны.

Однако самая главная беда – бедность. Это вообще то, с чего необходимо было бы начать любому бразильскому лидеру, даже такому, как Болсонару. Когда у тебя большая часть регионов страны, в особенности её северная часть, живут на грани вымирания, при постоянной бедности и голоде, надеяться на то, что ты сумеешь успешно совладать с COVID-19, не приходится.

Коронавирус в Бразилии появился в фешенебельных районах богатых городов, а завершится он в бедных деревушках, в наполненных людьми домах.

Однако Болсонару, который – как мне представляется – до сих пор не понимает всей серьёзности ситуации, вряд ли поможет своим соотечественникам, которые и дальше будут питаться объедками, жить в лишённых канализации домах и ходить в больницы, оставшиеся без нормального медикаментозного обеспечения.

Поэтому бразильский президент, кстати, и предложил парламенту столь скудный пакет социальной помощи, за который местным депутатам было даже стыдно голосовать. На самом деле остаётся сказать лишь одно: сегодняшняя проблема Бразилии – не коронавирус, а сам Болсонару.