Дубай відкриває кордони для туристів

Усі прибулі мають надати негативний тест на коронавірус або здати його в аеропорту.

Дубай з вівторка знову почне приймати іноземних туристів. Про це повідомила влада емірату, пише "Інтерфакс-Україна".

Усі прибулі в Дубай повинні надати негативний тест на коронавірус або здати його в аеропорту. Якщо результат буде позитивним, туристів направлять на 14-денний карантин.

Резиденти емірату, які наразі перебувають за його межами, можуть повернутися в Дубай з понеділка. Після прибуття їм також доведеться здати тест на коронавірус і перебувати на самоізоляції до отримання результатів. За наявності позитивного результату вони муситимуть перебувати на карантині протягом 14 днів.

Як повідомляють "Українські новини" з посиланням на аеропорт "Бориспіль", з 8 липня відновлять рейс "Київ - Дубай" авіакомпанії Flydubai.

"8 липня міжнародний аеропорт "Бориспіль" запрошує разом зустріти приліт Boeing 737-800 next-generation і привітати авіакомпанію Flydubai з відновленням регулярних рейсів в Україну", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними системи бронювання авіакомпанії, рейси будуть виконуватися по понеділках, середах і п'ятницях.

Вартість квитків - від $214,53. Рейси з Одеси поки що недоступні.

Як повідомлялось, станом на 6 липня ОАЕ входили в "червону зону" МОЗ, що означає, що після повернення відтіля українцям доведеться перебувати на карантині 14 днів. Дубай закрив кордони для туристів ще в березні.

Нагадаємо, з Міжнародного аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського в п'ятницю, 26 червня, вилетів перший від початку карантину чартерний рейс.

6 липня Міністерство закордонних справ надіслало лист до Міністерства інфраструктури та Державної авіаційної служби з рекомендаціями провести з авіакомпаніями роз'яснювальну роботу щодо продажу квитків пасажирам, яких можуть не пропустити у країну призначення через карантинні обмеження.