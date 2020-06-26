Дануца: «На местных выборах мы будем воевать против всех. Все стрелы полетят в нас»
Дануца: «На местных выборах мы будем воевать против всех. Все стрелы полетят в нас»
Россия в сентябре может вторгнуться в Херсонскую область, - генерал США
Россия в сентябре может вторгнуться в Херсонскую область, - генерал США
В Харькове жестоко избили представителя партии Шария
В Харькове жестоко избили представителя партии Шария
Домбровская о "рабочей бабе": это недопустимо, но извинения Корниенко приняты
Домбровская о "рабочей бабе": это недопустимо, но извинения Корниенко приняты
Новая Конституция, старый президент. Зачем Путину референдум и при чём здесь Украина
Новая Конституция, старый президент. Зачем Путину референдум и при чём здесь Украина
Приватбанк запустил обещанную Зеленским ипотеку под 10%
Приватбанк запустил обещанную Зеленским ипотеку под 10%
Экс-регионал Шкарлет назначен и.о. министра образования
Экс-регионал Шкарлет назначен и.о. министра образования
Зеленский срочно прибыл на Прикарпатье (обновлено)
Зеленский срочно прибыл на Прикарпатье (обновлено)
Кабмин отменил обязательную самоизоляцию для приезжающих в Украину
Кабмин отменил обязательную самоизоляцию для приезжающих в Украину
ГлавнаяОбществоЖизнь

Из аэропорта "Киев" вылетел первый с начала карантина чартерный рейс

Также на сегодня запланировано 22 рейса на вылет и прилет.

Из аэропорта "Киев" вылетел первый с начала карантина чартерный рейс
Фото: "Укринформ"

Из Международного аэропорта "Киев" имени Игоря Сикорского в пятницу, 26 июня, вылетел первый с начала карантина чартерный рейс.

Как передает "Укринформ", самолет в Тирану (Албания) вылетел в 10 часов утра.

Ранее пресс-служба аэропорта также анонсировала вылет чартера с украинскими туристами на Адриатическое и Ионическое моря.

Также на сегодня запланировано 22 рейса на вылет и прилет.

Фото: "Укринформ"

Фото: "Укринформ"

Фото: "Укринформ"

Напомним, с 17 марта Украина прекратила авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса.

С 15 июня возобновилось международное регулярное пассажирское авиасообщение, а с 5 июня - внутреннее.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также