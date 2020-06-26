Также на сегодня запланировано 22 рейса на вылет и прилет.

Из Международного аэропорта "Киев" имени Игоря Сикорского в пятницу, 26 июня, вылетел первый с начала карантина чартерный рейс.

Как передает "Укринформ", самолет в Тирану (Албания) вылетел в 10 часов утра.

Ранее пресс-служба аэропорта также анонсировала вылет чартера с украинскими туристами на Адриатическое и Ионическое моря.

Также на сегодня запланировано 22 рейса на вылет и прилет.

Фото: "Укринформ"

Фото: "Укринформ"

Фото: "Укринформ"

Напомним, с 17 марта Украина прекратила авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса.

С 15 июня возобновилось международное регулярное пассажирское авиасообщение, а с 5 июня - внутреннее.