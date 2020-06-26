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​Бывшего полицейского подозревают в "потере" изъятых при обыске 1,2 млн гривен

В ГБР заявили, что деньги пропали "из-за ненадлежащего хранения вещественных доказательств".

​Бывшего полицейского подозревают в "потере" изъятых при обыске 1,2 млн гривен
Фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований сообщило бывшему следователю Национальной полиции о подозрении в потере 1,2 млн гривен, изъятых во время обыска.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора, сообщили о подозрении бывшему следователю Голосеевского Управления полиции ГУ Нацполиции в г. Киеве. Экс-правоохранитель подозревается в ненадлежащем хранении денежных средств, изъятых во время обыска, что привело к их потере (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2018 году следователь во время обыска на одном из предприятий в рамках досудебного расследования уголовного производства изъял 1,2 млн гривен.

Фото: dbr.gov.ua

"Из-за ненадлежащего хранения вещественных доказательств, изъятые средства были потеряны", - заявили в ГБР.

На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, в прошлом году сообщалось, что следователь киевской полиции украл у своего коллеги доллары-вещдоки, на которые купил современные гаджеты и телевизор.

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